Auf sportlichem Gebiet viele Erfolge gefeiert

Neubrunn.Schützenmeister Wolfgang Meckel blickte bei der Generalversammlung der Schützen auf ein erfolgreiches sportliches Vereinsjahr zurück.

„Ich bin einfach zufrieden mit der Gesamtsituation“, leitete er seinen Bericht ein. Dabei verwies er auf die Erfolge der aktiven Schützen, die in der Luftgewehr-Mannschaft als auch in der Luftpistolen-, Sportpistolen- und KK-Gewehr-Mannschaft in der Meisterklasse und den Gauklassen erfolgreich seien.

Bei 73 Starts bei den Gaumeisterschaften wurden 36 Einzelgaumeister, elf zweite Plätze, sechs dritte Plätze und fünf Team-Gaumeister erzielt werden. So sind unter den Neubrunner Schützen vier Einzel-, zwei Zweifach-, je ein Dreifach-, Fünffach-, Sechsfach- und 15-fach-Gaumeister.

Auf Bezirksebene wurden folgende Platzierungen errungen: einmal Meister, je zweimal Zweiter und Dritter. Bei den Bayerischen Meisterschaften haben Neubrunner Schützen neun Starts in verschiedenen Disziplinen und Altersklassen vorzuweisen mit Platzierungen zwischen sechs 6 und 141.

Auch bei den Deutschen Meisterschaften ging ein Neubrunner Schütze an den Start.

Sportleiter Klaus Dengel verlas die Ergebnisse der einzelnen Mannschaften bei der Meisterrunde und übergab mit dem Schützenmeister die noch ausstehenden Schießauszeichnungen. Anschließend teilte er noch die derzeitigen Platzierungen der verschiedenen Mannschaften in den laufenden Meisterrunde mit.

Zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder gaben die Böllerschützen einige Schüsse ab.

Große Investitionen

Christiane Kaufmann verlas das Protokoll von 2018, und Martin Stieber gab einen negativen Kassenbericht bekannt, der jedoch auf die hohen Investitionen bei den Umbauarbeiten an den Schießständen und der Einbau der Lüftungsanlage zurückzuführen ist. Beide Berichte wurden mit Beifall von den Mitgliedern aufgenommen. Die Revisoren bescheinigten dem Kassierer eine ordnungsgemäße Kassenführung, so wurde dem Vorstand einstimmig die Entlastung erteilt. Meckel und Stieber dankten den Mitgliedern für ihren Einsatz und vor allem dem Küchenteam, ohne das im Wirtschaftsbereich nicht viel gehen würde.

Der 1. und der 2. Schützenmeister ehrten Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein. So wurden Robert Bauer und Wolfgang Kemmer für 15 Jahre Mitgliedschaft mit der Vereinsnadel in Bronze ausgezeichnet. Für 25 Jahre als Mitglied wurden Kilian Weber, Heinz Fluhrer, Willi Zastrow und Alexander Zastrow geehrt und erhielten die Vereinsnadel in Silber. Die Vereinsnadel in Gold bekamen für 40 Jahre Mitglied beim Schützenverein Neubrunn Hubert Faulhaber, Detlef Kautzmann, Walter Lehrieder, Otto Schlagmüller und Erwin Wenzel überreicht. Für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielt Jürgen Schäfer die Vereinsnadel in Gold mit Kranz verliehen. Zum Schützen des Jahres hat der Vorstand für ihr herausragendes Engagement für den Verein Bernhard Meckel, Walter Lehrieder und Wolfgang Reinhart ernannt.

Gauschützenmeister Andreas Kleineberg übernahm die Ehrungen für den Schützengau Mittelmain. Die grüne Verdienstnadel überreichte er an Alexander Kollern, Christian Kaufmann, Michael Rieck, Yvonne Dengel und Bernhard Meckel. Lothar Dengel erhielt die Gauehrennadel in Bronze.

Danach gab der 2. Schützenmeister Alexander Koller einen Bericht über die Böllerschützengruppe ab. Diese bestehe seit nunmehr elf Jahren und zähle 35 Böllerschützen. In diesem Jahr hätten sieben Mitglieder den Böllerlehrgang besucht und erfolgreich abgeschlossen. Die Böllergruppe nahm 2019 an zehn Terminen teil, etwa dem Neujahrs-Böllern, dem Kilianifestzug, dem Kilianiböllern, verschiedene Böllerschützentreffen und Jubiläen. Für 2020 sei die Teilnahme am Oktoberfestzug in München eingeplant.

Zum Abschluss appellierte Meckel an die Mitglieder, auch in Zukunft miteinander zu Arbeiten und dass Harmonie und Hilfsbereitschaft erhalten bleiben, damit es beim Schützenverein weiter so gut läuft.

Dafür sei es auch notwendig alternative Einnahmequellen zur Finanzierung des Schützenvereins zu nutzen. ank

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.01.2020