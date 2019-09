Zusammen den „Kahn der Zeit“ entern

Weikersheim.Die Veranstaltungsreihe „Fabrikkultur“, die alljährlich bei Ceracon in Weikersheim stattfindet, geht in eine neue Runde. Bekannte Künstler betreten die Showbühne und geben der eigentlichen Produktionshalle ein besonderes Flair.

Karten sind noch für den zweiten Abend erhältlich. Diesen bestreitet der Entertainer Oliver Tissot humoristisch und mit beeindruckendem Sprachwitz am Samstag, 28. September. Vielen ist er bekannt aus seinen Auftritten bei der Kultsendung „Fastnacht in Franken“ im BR. Mit seinem aktuellen Programm „insPIRATion“ entert Tissot den Kahn der Zeit und unterhält seine Zuhörer kurzweilig durch Improvisation, ausgefeilte Wortspiele und treffsichere Pointen. Dabei geht er auf das örtliche Geschehen, tagesaktuelle Nachrichten und sein Publikum ein und jongliert wortakrobatisch Hochgeistiges mit Tiefgang und Tiefschürfendes in Hochform.

Bereits ausverkauft ist die Veranstaltung am Freitag, 27. September, mit der Erfolgsband „Viva Voce“. Die Popstars der deutschsprachigen A-Cappella-Szene zeigen modern, mitreißend und witzig ihr Best-Off-Programm: „20 Jahre - Es lebe die Stimme“.

Beide Veranstaltungen finden im Ceracon-Werk in der Talstraße 2 in Weikersheim statt. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr. Ticketverkauf online unter www.fabrikkultur.de oder bei der Tourist-Information in Weikersheim. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019