Zum Gnadenbild pilgern

Laudenbach/Bad Mergentheim.Die Wallfahrtszeit, die tausende Menschen zur Bergkirche nach Laudenbach pilgern lässt, beginnt am Hochfest Mariä Geburt am 8. September und dauert bis Mitte Oktober. Während dieser Zeit wallen nahezu täglich Pilgergruppen zur Bergkirche, um vor dem Gnadenbild der Pieta, der Schmerzensmutter, zu beten.

Am Mittwoch, 11. September findet die Bezirkswallfahrt des katholischen Frauenbundes statt. Von Bad Mergentheim aus startet ein Bus um 13.45 Uhr vom Busparkplatz Altstadt/Schloss. Er fährt die Teilnehmerinnen zur Bergkirche, wo um 14.30 Uhr der Rosenkranz gebetet und anschließend Eucharistie gefeiert wird. Im Anschluss treffen sich die Frauen des Bezirks zum gemütlichen Austausch bei Kaffee und Kuchen in der AMC-Halle in Laudenbach. pm

