Zukunft mit vielen Fragenzeichen

Es sei eine „Sitzung, die sicherlich in die Annalen eingehen wird“, so der Bürgermeister. Statt Musik und Kabarett gab’s am Donnerstag „Gemeinderat“ im großen Saal der Tauberphilharmonie.

Weikersheim. Eine solch große Kulisse hatte der Weikersheimer Gemeinderat noch nie. Wo sonst in der Tauberphilharmonie mehrere hundert Zuschauer allen Formen von Bühnenkunst lauschen können, tagte

...