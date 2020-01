Züge aller Epochen zu erleben

Schäftersheim.Die Eisenbahnfreunde Weikersheim präsentieren ihre neue Modellbahnanlage am Sonntag, 19. Januar, von 10 bis 17 Uhr in Schäftersheim, direkt über der Straßendurchführung. Der Bau der Anlage ist weiter fortgeschritten, es fahren Züge aller Epochen. Ferner ist das Car System teilweise in Betrieb. Als Highlight hat man eine Modulanlage der Gaubahn nach Originalvorbild des Bahnhofs Gaukönigshofen, der ehemaligen Flugplatzbahn nach Giebelstadt und eine Rübenverladung. Bild: Eisenbahnfreunde

