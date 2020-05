Zu Pfingsten wieder offen

Weikersheim.Zu Pfingsten öffnet das Tauberländer Dorfmuseum in Weikersheim wieder seiner Pforten. Das Motto lautet: „Eintritt frei – Spenden erwünscht!“.

Es sei höchste Zeit, dass das Tauberländer Dorfmuseum nach dem durch die Corona-Pandemie verlängerten Winterschlaf endlich die schwere Eichentür wieder fürs Publikum öffnet, entschied der Vorstand des Vereins Tauberfränkische Volkskultur.

Nachdem fleißige Helfer bereits die Spinnen vertrieben haben und dem Winterstaub gründlich zu Leibe gerückt sind, ist das Tauberländer Dorfmuseum im Kornbau ab Samstag, 30. Mai, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten von Besuchern zu besichtigen.

„Kultur zurzeit wichtig“

„Kultur und Brauchtum sind auch in der Corona-Zeit wichtig“, sagt Birgit Bulenda. Wer im Museum erlebe, wie karg und mühsam das Leben noch vor ein paar Generationen auch hierzulande ausgesehen habe, schätze sich trotz der Pandemie glücklich, im hier und jetzt leben zu können. Mikrowelle, Heizung, Waschmaschine? Fehlanzeige. Vor dem Kochen stand Holz hacken auf dem Programm, Waschen war richtig harte Arbeit.

Um sich vom Feldertrag ernähren zu können und genug zu verkaufen, um sich nicht selbst Herstellbares kaufen zu können, schufteten sich die Menschen, die früher in Weikersheim und Umgebung lebten, sprichwörtlich den Buckel krumm. Oft war trotz größter Mühen Schmalhans Küchenmeister.

Um den auch denjenigen, die in der gegenwärtigen Corona-Krise sparen müssen, den Museumsbesuch zu ermöglichen, öffnet das Museum seine Pforten an den Pfingsttagen auf Spendenbasis. So haben die Verantwortlichen entschieden, dass sie für den Publikumsverkehr öffnen. Die Besucher entscheiden selbst , was ihnen ein Besuch wert ist. Das ist auch an der schweren Tür Scheune zu lesen.

Ehrenamtlich geführt

Geöffnet ist das vom Verein „Tauberfränkische Volkskultur ehrenamtlich ehrenamtlich gestaltete und geführte Museum ab sofort wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten (samstags, sonntags und an Feiertagen von 13.30 bis 17 Uhr, aktuell also bei freiem Eintritt.

Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz anlegen und die Hände mit einem im Eingangsbereich bereitstehenden geeigneten Mittel desinfizieren. Außerdem sind bei einem Besuch im Museum die Corona-bedingten Abstandsregeln einzuhalten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020