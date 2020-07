Wieder durchstarten mit großen Namen

Corona hat Kultur zum Erliegen gebracht. In ganz Deutschland? Nein! Unbeugsame Weikersheimer Teamworker haben durchgehalten und ein Programm für 2020/21 zusammengestellt.

Weikersheim. Ausverkaufte Veranstaltungen in der Tauberphilharmonie noch zum Jahresbeginn – dann der allgemeine Corona-Shutdown und damit das Aus für große Konzerte, Kabarett, Kunst. Mit dem Auftrag, Kultur an den Menschen zu bringen, hat Weikersheim aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt. Immer die jeweiligen Möglichkeiten im Blick, habe das Team der Tauberphilharmonie weitergemacht, auf kleinerer Flamme gekocht – und doch so manchen Zaubertrank servieren können, so lautet locker zusammengefasst das Rückblick-Statement von Intendant Johannes Mnich bei einer Pressekonferenz zur kommenden Spielzeit.

Nach Monaten der charmanten Onlineangebote, Kleinprojekte und den der Lage angepassten größeren, soll es Anfang Oktober wieder losgehen mit dem spannenden Weikersheimer Kulturspagat. Klar sei aber auch, so Mnich, dass der „Schutz des Publikums an oberster Stelle“ stehe, sprich: Das Philharmonie-Team sei „permanent gefordert“, die Corona-Regeln auf das Konzerthaus zuzuschneiden. Das genaue Vor-Planen der Abstände sei teils eine Sisyphosarbeit, ergänzt Elisa Heiligers vom Team. Familien-Sitzinseln hier, Einzelplätze dort, und dann Änderungen in letzter Minute und das für jede Veranstaltung neu. Ein „erheblicher Aufwand“, so Heiligers.

Weikersheim sei einer der wenigen Groß-Spielstätten, die trotz Cotona weiter Kultur gemacht hätten, hielt Mnich fest. Das habe hohes Engagement gefordert, doch man habe den Besuchern auch etwas anbieten können – im Gegensatz zu der Mehrzahl an Locations, wo kaum mehr etwas lief.

Klar sei aber auch, so Mnich auf Nachfrage der FN-Redaktion, dass man mit einem Schlag einen Wegfall fast sämtlicher Veranstaltungseinnahmen habe verkraften müssen. Bitter seien die Verluste im Bereich der Mieteinnahmen (etwa für Jubiläen und Firmenveranstaltungen). Ein kleines Philharmonie-Team verursache aber immerhin keine hohen Personalkosten und dem Wegfall von Karteneinnahmen stehen keine größeren Ausgaben für Künstler gegenüber.

Am Laufen hält den Betrieb u.a. der potenzielle jährliche Zuschuss der Stadt Weikersheim, der auf 300 000 Euro gedeckelt ist. Mnich zeigte sich im Gespräch zuversichtlich, dass man trotz der Shutdown-Phase innerhalb dieses Rahmens wirtschaften könne.

In der Spielzeit 2020/2021 unter dem Motto „Außergewöhnlich unerwartet“ wartet die Tauberphilharmonie erneut mit großen Namen auf – bei reduziertem Sitzplatzangebot, je nachdem, wie sich die Corona-Regeln entwickeln. Implementiert ins Programm sind auch die „städtischen Veranstaltungen“, so etwa ein Konzert mit „Viva Voce“ und Kabarett mit Luise Kinseher.

Start mit Starpianist

Los geht es mit den Stuttgarter Philharmonikern am 10. Oktober, die den Starpianisten Nikolai Luganski im Gepäck haben und mit Brahms und Chopin einen würdigen Auftakt für die zweite Spielzeit bieten.

Im Anschluss wechseln sich Nachwuchstalente und große Namen mit ihren Besuchen in Weikersheim ab. Ob Jazzrausch Bigband, die Bamberger Symphoniker, Luise Kinseher oder die US-amerikanische A-Cappella-Gruppe Naturally 7 – im Kulturangebot der Philharmonie ist für jeden etwas dabei und so kommen Klassikfans, Jazzliebhaber und Kabarettbegeisterte auf ihre Kosten. Den Abschluss der Saison bilden zwei Ausnahmemusiker, die bereits im Eröffnungssommer der Philharmonie ein ausverkauftes Haus bescherten: Am 26. Juni 2021 kehrt Götz Alsmann und Band mit einem neuen Programm zurück. Nur drei Wochen später kommt es am 17. Juli 2021 zu einem weiteren Gänsehautmoment, wenn Pianist Igor Levit am Fazioli-Flügel sein Können zum Besten gibt.

Abonnement-Formen

Auch in der kommenden Spielzeit haben Kulturbegeisterte wieder die Möglichkeit, zwischen einem Klassik-Abo und einem Entdecker-Abo zu wählen. So können sie fünf Veranstaltungen über das Jahr verteilt besuchen und genießen dabei einen Rabatt und feste Sitzplätze.

„Über all unseren Aktivitäten steht das Ernstnehmen von Vielfalt und Erwartungen im ländlichen Raum“, so Intendant Johannes Mnich. „Deshalb freue ich mich, dass wir für die neue Spielzeit so viele unterschiedliche Formate in Weikersheim anbieten können und damit unserer Doppelfunktion als Konzerthaus und Stadthalle gerecht werden.“ So finden über das Jahr verteilt Kinderkonzerte statt, das Weihnachtssingen wird wiederholt und die Zusammenarbeit mit der Jeunesses Musicales Deutschland inklusive Werkstattkonzerten und offenen Generalproben ist weiterhin fester Bestandteil im Programm. Darüber hinaus soll in naher Zukunft – gefördert durch das Land Baden-Württemberg – die große Terrasse belebt werden. Das Programmbuch der Saison 2020/2021 liegt an vielen Stellen im Kreis aus – alle Termine und Informationen gibt es auch online. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 27. Juli. Karten sind online unter www.tauberphilharmonie.de, telefonisch unter 07934 / 102 23, bei den Geschäftsstellen der Fränkischen Nachrichten in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim, bei der Touristinformation Weikersheim erhältlich.

