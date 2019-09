Wie man selbst ein schönes Fotobuch gestaltet

Weikersheim.Wie man sich selbst ein Fotobuch gestaltet, kann man bei den Kreislandfrauen Main-Tauber lernen. Der Kurs, der in Weikersheim stattfindet, erfordert geringe PC-Grundkenntnisse und umfasst sechs Unterrichtseinheiten.

Wer digitale Urlaubsbilder oder Fotos von Festen in einem individuellen Fotobuch festhalten möchte, für den ist dieses Seminar der richtige Einstieg. Ein selbst erstelltes Fotobuch ist auch eine schöne Geschenkidee. Man wird nach diesem Kurs in der Lage sein, die Fotobuchsoftware zu installieren, Bilder zu importieren und zu bearbeiten, den Buchumschlag und -titel zu bearbeiten und sein persönliches Layout zu gestallten. In ersten Teil des Kurses lernen die Teilnehmer den Umgang mit dem Programm, im zweiten Teil kann man unter Anleitung am eigenen Fotobuch arbeiten. Eigene Fotos und ein USB-Stick sind mitzubringen. Jedem Teilnehmer steht während des Kurses ein Laptop zur Verfügung. Man erhält Seminarunterlagen. Termine: Donnerstag 24. und 31. Oktober jeweils von 18 bis 21.15 Uhr (zweimal vier Unterrichtseinheiten), Kursleiterinnen sind Miriam Hanselmann und Jutta Rappold. Der Aufbaukurs „Handy & Tablet für Anwender“ findet an acht Terminen statt. Der Kurs erfordert Handy- bzw. Smartphone-Grundkenntnisse. Wer ein Tablet oder ein Handy mit Android-Betriebssystem besitzt und es noch umfassender anwenden will, ist in diesem Seminar richtig. Weiter lernt man erweiterte Funktionen und Nutzungsmöglichkeiten kennen. Dabei gehört Emailverwaltung, erweiterte „WhatsApp“-Funktionen und Sicherheitseinstellungen, Terminverwaltung mit Hilfe des Google-Kalenders, die Übertragung von Fotos vom Handy oder Tablet auf den Computer und die Sicherung der Handydaten im Google-Konto oder auf den Computer zu den wichtigsten Inhalten des Kurses. Mitgebracht werden sollten das Gerät mit Ladekabel und Passwort des installierten Google-Kontos.

Termine sind am Montag 7. und 14. Oktober, jeweils 18 bis 21.15 Uhr (zweimal vier Unterrichtseinheiten). Kursleiterinnen sind Margit Hanselmann und Karin Henn.

Beide Kurse finden im Seminarraum der Kreislandfrauen Main-Tauber Weikersheim, Schulstraße 7, statt.

Anmeldung: Manuela Schuler, Telefon 07934 / 99 57 100 oder landFrauen2014-mtk@gmx.de. pm

