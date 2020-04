Wichtiger Beitrag zur Entwicklung der Kinder

Religionsunterricht sei ein „ein Hoffnungs- und Ermutigungsfach“, sagt die neue Schuldekanin Charlotte Altenmüller. Sie ist für drei Kirchenbezirke zuständig, darunter auch Weikersheim.

Crailsheim/Blaufelden/Weikersheim. Die neue Schuldekanin Charlotte Altenmüller hat am 1. April ihren Dienst begonnen, für 26. April war ihre Investitur in einem feierlichen Gottesdienst in Weikersheim

...