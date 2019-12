Whatsapp & Co. sicher nutzen

Weikersheim.Was fasziniert die Menschen an sozialen Medien, wie Facebook, Instagram, Whatsapp, Youtube & Co? Wie funktionieren die sozialen Medien und wie haben sie sich in den letzten Jahren entwickelt? Wie kann ich soziale Medien zur Kommunikation, sowie zur Mitglieder- und Kundenbindung im Verein oder als Firma nutzen? Auf diese Fragen wird Kursleiterin Miriam Hanselmann am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr im Vortrag eingehen. Auch Sicherheitshinweise sollen nicht zu kurz kommen. Beginn ist um 19 Uhr im Seminarraum der Kreislandfrauen Main-Tauber-Kreis, Weikersheim, Schulstraße 7;

Anmeldung unter Telefon 07934 / 9957100 oder E-Mail landFrauen2014-mtk@gmx.de. lf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.12.2019