Wetterbeitrag in der Landesschau

Weikersheim.„Landesschau Baden-Württemberg“ sendet an diesem Montag, 7. Dezember, einen Wetterbeitrag aus dem Schloss Weikersheim.

Zitrussträucher und -bäume überwintern aufgrund ihrer Empfindlichkeit meist an frostfreien Orten. Dabei verfallen die Pflanzen nicht in Winterschlaf – im Gegenteil: Die meisten setzen jetzt Blüten und Früchte für die nächste Saison an, bei einigen ist sogar Erntezeit. Wetterreporterin Natalie Akbari sieht sich das etwas genauer an in der prachtvollen Orangerie von Schloss Weikersheim.

Täglich ab 18.45 Uhr

Landesschau-Wetterreporterin Natalie Akbari und Landesschau-Wetterreporter Michael Kögel, Thomas Miltner, Harry Röhrle und Michael Kost sind täglich mit einem Kamerateam in verschiedenen Regionen Baden-Württembergs unterwegs.

Seit September 2002 geht das Wetterreporter-Team den Fragen nach: Wo verspricht das Wetter beeindruckende Landschaftsaufnahmen? Wo lässt sich ein besonderes Wetterphänomen beobachten? An welchen Orten können die Reporter die Wetterlage exemplarisch erklären?

Solche Fragen entscheiden darüber, wo die Landesschau-Wetterreporter tagesaktuell den Wetterbericht für „Landesschau Baden-Württemberg“ drehen.

Die „Landesschau Baden-Württemberg“ läuft Montag bis Freitag, von 18.45 bis 19.30 Uhr im SWR Fernsehen in Baden-Württemberg

Weitere Informationen unter SWR.de/landesschau-bw.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020