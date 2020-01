Weniger Betriebe, aber mehr Kühe

Ein erfolgreiches Jahr liegt hinter den Rinderzüchtern des Main-Tauber-Kreises. Das wurde bei der Jahreshauptversammlung in Schäftersheim deutlich.

Schäftersheim. Auf ihrer kommenden Wintertagung bekräftigt die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft mit einem Impulsforum die Forderung: „Mehr Frauen in die erste Reihe: in Zeiten des Wandels wichtiger denn je!“. Diese hat der Rinderzuchtverein Main-Tauber wohl als erster Zuchtverein bundesweit bereits umgesetzt. Erstmals leitete Sabine Ott aus Nassau als Vorsitzende die bestens besuchte Jahreshauptversammlung und erstmals stellte Julia Stolz aus Weikersheim ihren Bericht als Geschäftsführerin des erfolgreichen Vereins vor.

Hermann Gehringer ist Vertreter der Rinderunion für den nördlichen Landesbezirk. Er berichtete von einem schwierigen Jahr für Besamung und Vermarktung. Dementsprechend gaben fünf Prozent der Herdbuchbetriebe auf, verringerte sich die Kuhzahl und sank der Umsatz um 20 Prozent. Mehrere Gründe wie die Blauzungenkrankheit und behördliche Schwierigkeiten bei der Genehmigung von Tiertransporten waren verantwortlich.

Obwohl 80 Prozent der hier geborenen Kälber das Bundesland verlassen müssen, weil es zu wenige Kälber- und Bullenmäster gibt, wurden längere Zeit keine Transportbescheinigungen ausgestellt. Dies schlug sich in stark gesunkenen Kälberpreisen nieder. Im Extremfall war ein schwarzbuntes Bullenkalb gerade einmal zehn Euro wert.

„Neben dem wirtschaftlichen Druck belasten die öffentlichen Anfeindungen der Landwirtschaft viele Bauernfamilien, obwohl wir alle gut ausgebildet sind und 365 Tage im Jahr uns verantwortungsvoll um unsere uns anvertrauten Geschöpfe kümmern“, bedauerte Gehringer.

Michael Schmidt beleuchtete das Zuchtgeschehen. So erreichten die 207 669 baden-württembergischen Fleckviehherdbuchkühe beinahe die 8000 Kilogramm-Jahresdurchschnittsleistung und dies bei gestiegenen Milchinhaltsstoffen. Ein Sorgenkind bleibe die Rasse Braunvieh. Der gewonnene Rechtsstreit der Rinderzüchter in Sachen Tiertransporte beweise, dass die Landwirtschaft lernen müsse, ihre Rechte selbst zu erstreiten. Es müsse das Ziel sein, beste Arbeit – in Transport und Haltung – abzuliefern, dazu müssten die Verbraucher offensiv mitgenommen werden. Für die Milchrassen gelte es, das Produkt weiterzuentwickeln, um marktunabhängiger handlungsfähig zu bleiben , das bedeute Herdentypisierung, den Einsatz von gesextem Samen, um weniger Schwarzbuntbullenkälber zu haben und der gezielte Einsatz von Fleischrassen. Besonders stolz könnten die Familien Beck und Stolz vom Weikersheimer Hof Aischland sein, denn dort stehe die bundesweit viertbeste Fleckviehkuh. Was hat sich im Bereich der nördlichen 18 Zuchtvereine getan? Darauf gab Reinhard Hagendorn vom Landwirtschaftsamt Ilshofen die Antwort. Jedes Jahr schlössen 100 Betriebe die Stalltüre, jetzt seien es noch 4689 von einst 6815 Milchbetrieben im Jahre 2010.

Der Rinderzuchtverein Main-Tauber habe die höchsten Abkalbeprozente. Die Züchter Weber GbR, Boxberg, Hein GbR Oberstetten, Friedrich Thomas, Heimberg, Thomas Schmidt, Schön, Peter und Stefan Sack, Eiersheim, Konrad Bender, Sechselbach und Gerhard Hellenschmidt, Heimberg, hätten die höchsten Herdendurchschnitte bei Betrieben bis 39,9 Kühe gezeigt. In der Gruppe bis 79,9 Kühe seien Claus Habel, Weiler, Vogel GbR, Werbach, Günter Nagel, Lichtel, Hermannshof GbR, Nassau und Eifert GbR, Rüsselhausen vorne. Die höchsten Herdendurchschnitte in Betrieben bis 150 Kühe wurden bei Rainer und Sabine Ott, Nassau, Klaus und Barbara Baumann, Creglingen-Schonach und Jörg Schreck in Gissigheim gemessen. Die höchsten Herdendurchschnitte nach Fett und Eiweiß in Betrieben mit 150 und mehr Kühen wurden bei Hermann und Patrick Gehringer, Schonach, Markert GbR, Schön, Hof Aischland Milch-GbR, Weikersheim sowie Winfried und Martin Stang in Gissigheim erzielt. Der Biobetrieb von Ralf Bund, Reicholzheim, zeichnet sich durch höchste Herdendurchschnitte aus. 150 Kühe im Main-Tauber-Kreis lieferten jährlich über 10 000 Kilogramm Milch.

Im Stall der Hof Aischland GbR Weikersheim waren mit Kuh Italia 109 998 kg und bei Claus Habel, Weiler, mit Kuh Forte und 103 077 kg die Tiere mit der höchsten durchschnittlichen Lebensleistung anzutreffen. Erstmals stellte Julia Stolz ihren Geschäftsbericht vor. Obwohl sich die Zahl der aktiven Betriebe von 64 auf 62 verringerte, sei die Gesamtkuhzahl auf 2865 erhöht werden. Bei züchterischen Veranstaltungen wurde nicht nur der fachliche Austausch wie beim „Fitting Tag“ bei Familie Ott, sondern auch die Geselligkeit beim Familiengrillen bei Familie Kappes und beim Tagesausflug gepflegt. In diesem Jahr präsentieren die Rinderzüchter ihre Tiere auf dem Boxberger Maimarkt und bei der Staatsprämierung an der Weikersheimer Kärwe.

