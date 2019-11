Weikersheim.Die DLRG Weikersheim bietet zum zweiten Mal am Samstag, 23. November die Weikersheimer Weihnachtsbörse in der Schulstraße 11 im DLRG-Heim an. Um 14 Uhr startet die Weihnachtsbörse bis 16.30 Uhr. Es gibt gut erhaltene, teilweise wie neue, Weihnachtsartikel für die Adventsdekoration. Die Jugend engagiert sich an diesem Mittag mit Kaffee und Kuchen. dlrg

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.11.2019