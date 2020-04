Weikersheim war erste Station

Crailsheim/Weikersheim.Die Katholiken der Stadt Crailsheim und der Kirchengemeinden Weikersheim und Creglingen trauern um ihren früheren Seelsorger Pfarrer Bernhard Münkel. Der Geistliche ist im Alter von 84 Jahren im Karl-Gerok-Stift in Vaihingen an der Enz gestorben.

Seit 2007 lebte er als Pensionär wieder in seiner Heimatstadt, wo er die katholischen Gemeinden solange es ging in der Seelsorge unterstützt hat – so, wie ihn die Bonifatiusgemeinde einst kennengelernt hat.

Bernhard Münkel ist überall in guter Erinnerung geblieben. Die Jüngeren, die er in den ersten Jahren in der St.-Bonifatius-Kirche getauft hat, wurden von ihm auch durch die Erstkommunion geführt.

Andere hat er auf die Firmung vorbereitet oder begleitet, als sie einander beim Sakrament der Ehe das Jawort gaben.

Ungezählte haben in Lebenskrisen seinen Beistand gesucht, ihn in der Trauer an ihrer Seite gewusst. In den fast zehn Jahren bis zu seiner Verabschiedung im August 2007 wurde Bernhard Münkel zur Institution. Zum Abschied schenkte ihm der Kirchengemeinderat unter anderem einen gemeinsamen Ausflug in seinen früheren Pfarrbereich Weikersheim. Die Ministranten, der Chor und andere kirchlichen Gruppen ließen sich damals ebenfalls einiges einfallen; und auch die Crailsheimer Stadtverwaltung sprach von großer Wertschätzung. Bernhard Münkel, im Juni 1935 geboren, und seine zwei Jahre ältere Schwester Gertraude sind in einem zutiefst christlichen Elternhaus aufgewachsen. Gertraude wusste wohl bereits als kleines Mädchen, dass sie Gemeindereferentin werden wollte, Bernhard entschied sich erst kurz vor dem Abitur fürs Theologiestudium und die geistliche Laufbahn.

Nach Studium und Priesterseminar, der Primiz in Mühlacker und der Zeit als Vikar wurde er 1966 in Stuttgart Kaplan.

Damals fanden die Geschwister zueinander, um sich nicht mehr zu trennen – bis Bernhard Münkel im März 2018, nach 52 Jahren großer Vertrautheit, aus der gemeinsamen Wohnung aus- und ins Pflegeheim einzog.

Seit dem 8. April ist die trauernde Schwester endgültig alleine. Gemeinsam haben die beiden für ihre Gemeinden vieles erreicht, er als Pfarrer, sie als Gemeindereferentin und Pfarrsekretärin, die ihm zudem den Haushalt geführt hat. Die erste Stelle führte die Geschwister nach Weikersheim, wo Bernhard Münkel auch Schuldekan war. Außerdem war er einige Jahre für die katholische Kirchengemeinde Creglingen zuständig. 15 Jahre waren sie dann in Wernau am Neckar, und 1997 zogen sie ins Pfarrhaus in der Beuerlbacher Straße.

Gertraude Münkel war damals bereits im Ruhestand, doch auch sie hat sich um St. Bonifatius verdient gemacht. Bernhard Münkel wollte allen Katholiken auf ihrem Lebens- und Glaubensweg der bestmögliche Begleiter sein, mithin den Katholiken aus alten Crailsheimer Familien ebenso wie den Familien der Vertriebenen und Spätaussiedler und zunehmend Christen aus dem Irak.

Bereits zu seiner Zeit wurden die Bonifatiusgemeinde und die Gemeinde Zur Allerheiligsten Dreifaltigkeit zur Seelsorgeeinheit Crailsheim zusammengefasst – 2014 kam der Zusammenschluss.

Dass die von Münkel angeregten Kreuzwegstationen in der Bonifatiuskirche eingeweiht wurden, hat er selbst nicht miterlebt: Nach 46 Dienstjahren wurde er Ruheständler in Vaihingen: Das „Pfarrer i. R.“ stehe bei Geistlichen für „in Ruf- und Reichweite“ hat er gescherzt. Dem ist er gerecht geworden. Birgit Trinkle

