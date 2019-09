Wegweiser führen durch die ganze Altstadt

Weikersheim.Die Plastiken von Robert Metzkes sind noch bis Sonntag, 22. September, im Rahmen der „Skulpturenschau“ zu sehen.

In der Weikersheimer Altstadt sind Wegweiser aufgestellt, die zu den einzelnen Figuren führen. Sie stehen auf dem Marktplatz, an der Stadtmauer gegenüber der Bastion, an der Stadtmauer am Stadtmuseum und gegenüber dem Ärztehaus. Auch im Küchengarten sind Plastiken platziert.

Im Sitzungssaal des Rathauses sind zudem noch Kleinplastiken des Bildhauers ausgestellt. In der Tourist-Information am Marktplatz liegt ein Gästebuch aus. Robert Metzkes freut sich über entsprechende Eintragungen. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019