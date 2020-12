Warum nicht sofort sperren?

Jetzt war ich gerade einmal froh, dass der amerikanische Präsident mit den „alternativen Fakten“ nicht wiedergewählt wurde, doch trotzdem scheint sein Beispiel Schule zu machen. Wegen der diesjährigen Corona-Pandemie wurde die diesjährige „Bürgerversammlung“ der Elpersheimer per Rundschreiben abgehalten. Ich bekam dieses Rundschreiben aus zweiter Hand, war vielleicht nicht eingeladen, weil noch nicht in dritter Generation hier.

Irgendwie kommt es mir so vor, als würde man hier nur noch für dumm verkauft. Zum Brückenneubau wurden einige sehr interessante alternative Fakten erwähnt. So wies die Tauberbrücke bereits bei Fertigstellung technische Planungsmängel auf, die schon Ende der 80er und 90er Jahre bei Bauwerksprüfungen festgestellt wurden. 30 bis 40 Jahre lang waren die Elpersheimer also einem großen Risiko ausgesetzt, weil eine Brücke mit technischen Planungsmängeln fertiggestellt wurde, die dann nach einer Überprüfung nach 30 Jahren sofort (also praktisch über Nacht) zu einer Ablastung auf 24 Tonnen führte.

Durch regelmäßige Bauwerksprüfung konnte bisher eine weitere Ablastung verhindert werden. Wenn Bauwerksprüfungen Brückenschäden verhindern können, sollten vielleicht viel mehr Bauwerksprüfungen durchgeführt werden. Und jetzt befindet sich die Brücke in einem „nicht ausreichenden Zustand“, eine Reparatur sei nicht möglich und ein Neubau alternativlos. Wird die Brücke „kaputtgeschrieben“? Sollen hier unbedingt die 1,07 Millionen Fördergelder abgegriffen werden? (Es besteht kein Zwang Fördergelder zu nehmen)

Ein Ersatzneubau sei aus wirtschaftlichen Gründen ausgeschlossen. Nach wie vor bleiben folgende „Fakten“ offen: Wurden schon einmal Brückendaten an Spezialfirmen für Brückenreparaturen weitergeleitet oder ist das eigentliche Ziel nur die Aufrüstung auf 40 Tonnen? Wenn die Brücke so „gefährlich“ ist, warum wird sie nicht sofort gesperrt? Warum wird sie weiterhin von Lastwagen überquert? Warum die Tragfähigkeit nicht auf 10 Tonnen reduziert? Die Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden wird seit 30 Jahren nur mit maximal 10 Tonnen befahren und diese Brücke passieren jedes Jahr Millionen von Menschen, Autos und Bussen und es ist eine „echte Brücke“ über einen „richtigen“ Fluss. Die Bauzeit soll sich bis 2025 hinziehen, wäre es da nicht „wirtschaftlich sinnvoller“ für die Elpersheimer die Brücke so zu belassen wie sie ist, und weil die Qualität so in Grund und Boden geschrieben wurde, die Auflastung „sicherheitshalber“ auf 10 Tonnen zu reduzieren? Die Einwohner wären, vielleicht mit ganz ganz wenigen Ausnahmen, komplett zufrieden.

