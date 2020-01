Warmes in den winterlichen Weinbergen

Laudenbach.Bei besten äußeren Bedingungen, kalt und trocken, fand die dritte Glühweinwanderung der Laudenbacher Weingärtner und der WG Markelsheim statt. Die Veranstalter haben sich alle Mühe gegeben in den winterlichen Weinbergen mit LED-Licht für ein stimmungsvolles Ambiente zu sorgen. Der teilweise superklare Sternenhimmel strahlte dabei mit um die Wette. Mehr als 220 Besucher genossen nach der Begrüßung durch die Weinkönigin Josefin an den drei Stationen leckere, heiße Glühwein- und Punschspezialitäten. Vom Weißen und Roten bis zum Wintertraum wurden die Gäste an den Stationen auch noch mit regionalen Leckereien verwöhnt. Die zwei gemütlichen Hallen an den Außenstationen boten ausreichend Platz zum Sitzen und wem es zu kalt war, konnten sich an den Feuertonnen aufwärmen. Die Glühweinwanderung war die wohl beste Abwechslung, um den Winter bei klarer Luft in der Dunkelheit mit Freunden einmal anders zu genießen, was auch das einhellige Lob der vielen Besucher zu dieser Veranstaltung zeigte. Und das Beste.

Nach der Wanderung konnte jeder noch die Glühweinparty im gemütlichen und stimmungsvollen Ambiente des Echter Kellers mit DJ Thomas besuchen. pml

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.01.2020