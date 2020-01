Warmes bei Kälte

Laudenbach.Wenn es draußen kalt ist, bietet die Glühweinwanderung eine gute Abwechslung, um den Winter einmal anders zu genießen. Im Anschluss an die Wanderung sind die Wanderer Gast bei der legendären Glühweinparty mit DJ Thomas im Julius Echter Keller. Abwechslungsreiche Musik und leckere Getränke sind garantiert. Die Veranstaltung findet am Samstag, 18. Januar statt. Treffpunkt ist ab 17 Uhr am Eingang zum Julius Echter Keller in Laudenbach. Eine vorherige Anmeldung ist aus organisatorischen Gründen erforderlich.

Karten können im Vorverkauf bei der WG Markelsheim, der Volksbank Vorbach-Tauber, Zweigstelle Laudenbach, oder bei Andrea Büttner Telefon 07934 / 3515 erworben werden. pml

