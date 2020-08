Wanderung zur Holdermühle

Weikersheim.Der Schwäbische Albverein, Ortsgruppe Weikersheim, bietet am Sonntag, 16. August, eine Wanderung, beginnend in Archshofen, an. Sie beginnt um zirka 13.20 Uhr vom Lindenplatz in Archshofen. Auf dem Radweg Liebliches Taubertal geht es tauberaufwärts zur Holdermühle. Nach einer dortigen Pause wird die Straße überquert und über einen Wiesenweg der Rückweg angetreten. Die Wanderstrecke beträgt sieben Kilometer, Treffpunkt zu Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr der Parkplatz Humboldtstraße 4 in Weikersheim. Die Schlusseinkehr ist im Gasthaus „Zur Post“ in Craintal. Interessierte Teilnehmer müssen sich vorab beim Wanderführer anmelden. Die detaillierten Hygieneregeln werden zu Beginn der Wanderung erläutert. Informationen sowie Anmeldung bei Ulrike Wezel, Telefon 0152 26 26 08 01. Homepage: https://weikersheim.albverein.eu/

