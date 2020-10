Vortrag über Kirchenvision

Weikersheim.Der Würzburger Studentenseelsorger Burkhard Hose stellt am Dienstag, 6. Oktober, in der Katholischen Kirche Weikersheim seine Ideen für einen tatsächlichen und radikalen Neuanfang von Kirche vor. Wenn Kirche eine Zukunft haben will, werden seiner Ansicht nach kosmetische Korrekturen oder Reformbemühungen nicht mehr ausreichen. Es kann seiner Ansicht nach nicht mehr darum gehen, vergangene volkskirchliche Zeiten wiederzubeleben, sondern Kirche muss in neuer Gestalt auferstehen. Er entwirft eine Vision einer Kirche, die ohne Klerikalismus auskommt, in der Ämter auf Zeit verliehen werden und in der die Menschen mit ihren Sorgen und Fragen im Mittelpunkt stehen. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Veranstalter ist die Katholische Erwachsenenbildung keb.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.10.2020