Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt

Schäftersheim.Kürzlich trafen sich die Schäftersheimer Landfrauen im Landfrauenraum der Bauernhalle zur ihrer Mitgliederversammlung. Nachdem Vorsitzende Antonia Fleischmann Wissenswertes erläutert hatte, folgte der Bericht der Kassiererin Rita Baumgarnter. Die Kasse war von Tanja Folkerts und Sonja Hoffmann geprüft und für vorbildlich und korrekt geführt erklärt worden. Es folgte der Bericht der Schriftführerin Nadin Neidal, die die Aktionen des vergangenen Jahres darstellte. Ursula Popp, stellvertretende Vorsitzende der Kreislandlandfrauen des Main-Tauber-Kreises, berichtete ausführlich von den Neuigkeiten und Tätigkeiten der letzten Herbsttagung in Archshofen.

Gemäß der Satzung führte sie unter Mithilfe der zur Wahlhelferin bestimmten Melanie Eisner die Neuwahlen durch. Der Vorstand wurde in ihrem Amt bestätigt. Als letzten Tagesordnungspunkt stellte Antonia Fleischmann das Programm des kommenden Jahres vor. Abschließend ließen die Mitglieder den Abend in der Klosterscheuer gemeinsam ausklingen. Die Termine der Landfrauen: Montag, 11. November, 14 Uhr, Kärwe-Kaffeekränzchen in der Klosterscheuer; Sonntag, 24. November, 15 Uhr, Weihnachtsstimmung auf dem Roten Platz; Donnerstag, 28. November, 19 Uhr: Adventskranz binden bei Blumen Brenner. Anmeldung bei Nadin Neidal bis 20. November unter Telefon 07934 / 2560232; Samstag, 30. November, 19 Uhr, Weihnachtsfeier im Gasthaus Klosterhof. Anmeldung bis 15. November bei Nadin Neidal unter Telefon 07934 / 2560232.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019