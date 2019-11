Vorstand gestaltet sich völlig neu

Mit neuem Vorstand gehen die Freunde der Jeunesses Musicales (JMD) in die Zukunft. Der Stabswechsel war gut vorbereitet und ging so auch reibungslos über die Bühne.

Weikersheim. Ein langjähriger Vereinsvorstand tritt komplett ab – eine Katastrophe, wird man da wohl denken. Aber die „Freunde der Jeunesses Musicales Deutschland“ mit Sitz in Weikersheim haben den Wechsel von langer Hand geplant und sorgfältig umgesetzt.

Evelyn Rösch, bisherige geschäftsführende Vorsitzende, gab vor zwei Jahren den Impuls zur Verjüngung und vor allem zur Reduzierung des Gremiums, das dem Förderverein mit seinen rund 150 Mitgliedern vorsteht.

Alles verlief mit Zustimmung und unter Beteiligung der amtierenden Vorstandsmitglieder sehr transparent und zielführend. Vereinsvorsitzender Wolfgang Fröhlich hatte gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe die für das Vorhaben nötige Satzungsänderung vorbereitet, welche von der Mitgliederversammlung Anfang 2019 einstimmig beschlossen worden war.

Von vormals zehn Mitgliedern wurde der Vorstand auf nunmehr vier verkleinert. Diese haben nun genau umrissene Zuständigkeiten, um die ehrenamtliche Arbeit gut zu verteilen. In der vergangenen Woche nun wählte die Mitgliederversammlung jeweils einstimmig zum neuen Vorsitzenden Dr. Jochen Selbach (Bad Mergentheim), zur stellvertretenden Vorsitzenden Stefanie Jerger (Wiesbaden), zum Schriftführer Dr. Adalbert Ruhnke (Niederstetten) und zum Schatzmeister Andreas Kreissl (Weikersheim). Die Satzung sieht vor, dass der jeweils aktuelle Bürgermeister von Weikersheim (derzeit Klaus Kornberger) und der Generalsekretär der JMD an den Vorstandssitzungen teilnehmen, um eine optimale Zusammenarbeit zu gewährleisten.

Als neues Gremium wurde ein hochkarätiger Beirat gegründet, welcher den Vorstand beraten soll, das Netzwerken bei Sponsoren und Spendern intensivieren wird und Empfehlungen erarbeiten kann. Zu seiner Besetzung wählte die Mitgliederversammlung Peter Vogel (Tauberbischofsheim), Erhard Ikas (Igersheim), Markus Wirthwein (Creglingen) und Prof. Dr. Ulrich Roth (Künzelsau). Weitere Beiratsmitglieder kann der neue Vorstand selbst bestellen und benannte hierfür zunächst Dr. Michael Geier (Weikersheim). Als Kassenprüfer wurden Manfred Bürckert (Bad Mergentheim) und Gerhard Schwarz (Weikersheim) gewählt. Natürlich ist die vornehmste Aufgabe, zur Unterstützung der JMD das Aufkommen an Spenden zu erhöhen und die Mitgliederzahl zu vermehren. Dazu gibt es bereits eine Reihe interessanter Ideen. Schon am 2. Januar 2020 wird die erste Arbeitssitzung stattfinden.

Der Generalsekretär der JMD Dr. Ulrich Wüster würdigte, nach seiner traditionell dem Verein präsentierten Leistungsübersicht mit den stattgefundenen Kursen, Projekten und Aktivitäten der JMD an der Musikakademie in Weikersheim und im Bundesgebiet, jeweils persönlich das Engagement der Mitglieder des scheidenden Vorstands und freut sich auf die konstruktive und enge Zusammenarbeit mit dem neuen Vorstand. Der finanzielle Beitrag der Freunde der JMD sei bei der schwierigen Finanzierung des musikalischen Jugendverbandes ein unverzichtbarer Bestandteil und ermögliche immer wieder auch defizitäre Kurse für Kinder und Jugendliche, etwa das zweijährliche mu:v-Camp in Weikersheim, innovative Projekte wie das interkulturelle Musizierformat „Ethno“, oder helfe, den Eigenanteil der JMD für eine größere öffentliche Förderung aufzubringen.

Die Fördertätigkeit der Freunde der JMD kommt auch in der mit der JMD gemeinsam aufgebauten Jeunesses Musicales Stiftung zum Tragen, deren Erträge das Spendenaufkommen des Vereins ergänzen. Wüster betonte auch die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit der Tauberphilharmonie, die sich in erfolgreichen Kooperationskonzerten ebenso äußere wie in der reibungslosen Mitnutzung des Hauses durch die von der JMD geführte Musikakademie Schloss Weikersheim.

Auch die jeweiligen Freundeskreise sollten harmonisch zusammen wirken, so sein Wunsch. Er bekräftigte das Bekenntnis der JM Deutschland, Weikersheim als Wirkungszentrum mit regionaler, bundesweiter und internationaler Ausstrahlung weiter zu entwickeln. jmd

