Von Vertrauen geprägte Gemeinschaft

Weikersheim.Zu ihrer 25-Jahr-Feier traf sich die ökumenische Frauengruppe Weikersheim beim gemeinsamen Frühstückbuffet im evangelischen Gemeindehaus. Dabei tauschte man alte Erinnerungen aus, besah sich viele Bilder von den verschiedenen Aktivitäten der letzten Jahre und die Leiterin der Gruppe Eva-Maria Scholl erzählte aus ihrem großen „Archiv“.

Am 9. November 1994 trafen sich 17 interessierte Frauen, meist Mütter von schulpflichtigen Kindern, zum ersten Mal vormittags im evangelischen Gemeindehaus. Sie wollten etwas für sich selbst tun, während ihre Kinder in der Schule sind und in den letzten 25 Jahren erlebten sie eine Menge zusammen.

Das Themenspektrum ihrer 14-tägigen Zusammenkünfte war und ist breit: Gesundheit, Entspan-nungstechniken, Tänze, Körpererfahrungen aller Art, Kunst, Musik, Religion, Natur – um nur ein paar Stichpunkte zu nennen.

Viel gemeinsam unternommen

Man lud fachkundige Referenten ein, machte Informationsfahrten wie etwa zum „Projekt Chance“, schaute gemeinsam Filme an, unternahm Ausflüge und interessante Wanderungen. Auch wenn man heute 25 Jahre älter ist, geblieben ist der offene herzliche Umgang miteinander, das gegenseitige Vertrauen und die gute Gemeinschaft. Jede, auch jede Neue, wird so angenommen wie sie ist. Es ist eine vitale, fröhliche Gemeinschaft, diese ökumenische Frauengruppe Weikersheim um Eva-Maria Scholl. Sie ist autonom, das heißt sie bestimmt ihre Themen selbst. Das Jahresprogramm wird mit allen Gruppenmitgliedern gemeinsam erstellt.

Bis heute war und ist man immer wieder aktiv in der Gemeinde. So hat die Gruppe beispielsweise ökumenische Donnerstagstreffs, Nachmittage im Lene-Hofmann-Haus, Basare und Gottesdienste gestaltet. Natürlich ist es für die Frauen selbstverständlich, dass sie bei kirchlichen Veranstaltungen wie etwa dem Kirchencafé oder bei Gemeindefesten, kräftig mithelfen.

Bei den bisher zwei Stadtkirchenläufen waren Frauen aus der Gruppe nicht nur als Helferinnen beteiligt, sondern selbst auf den Weg ums Schloss gemacht.

Heute sind fast alle im Rentenalter und sie haben dadurch ganz andere Lebensvoraussetzungen. Das Thema „Ich bin in Rente“ oder „Mein Partner kommt in Rente“ hat sie monatelang beschäftigt. Es kam zu teils impulsiven Gesprächsrunden, auch mit Fachleuten von der Psychologischen Beratungsstelle, mit gegenseitigen Tipps, Texten und einem neuen Gemeinschaftsgefühl. Immer wieder gab es natürlich auch gemeinsame Feiern – so wie jetzt zum Jubiläum oder kurz vor Weihnachten natürlich mit einer eigenen Weihnachtsfeier. Heute besteht die Gruppe aus über 20 Frauen und ist immer noch offen für „Neueinsteiger“. Anlässlich des Jubiläumstreffens ließ es sich auch Dekanin Renate Meixner nicht nehmen, der unternehmungslustigen Gruppe für ihre Aktivitäten in der Gemeinde zu danken und ihr weiterhin Einsatzfreude, Ideenreichtum und vor allem Gesundheit zu wünschen. mfh

