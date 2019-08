Von Urgesteinen bis Filmmusik

Weikersheim.Jazzmusik wird am Sonntag, 21. Juli, ab 14.30 Uhr über den Marktplatz erschallen. Die BIZ-Connection, die Bigband des Bildungszentrums Niederstetten, spielt dann auf den Stufen vor dem Rathaus. In der Begeisterung für die Jazzmusik in ihrer ganzen Weite und Breite (von Rag bis Rock beziehungsweise Fusion) sind sie alle eins, die singenden und spielenden Mitglieder der BIZ-Connection. Ob sie nun Ehemalige oder Schüler der Schule sind, als Lehrer oder Freunde zur Bigband gehören: Jazzenthusiasten sind sie allesamt!

Ohne die „Klassiker“ beziehungsweise Standards der Jazzgeschichte kommt keine Band aus und lässt sich auch kein Auftritt bestreiten. Aus diesem riesigen Fundus wurden diesmal Songs der Bands von Cab Calloway, Count Basie und Glenn Miller ausgewählt. Die Titel aus und für Revue und Musical, Film, Show und Konzert werden seit langem zusammengefasst unter dem Namen „Great American Songbook“.

Natürlich gibt es auch Lieder aus dem Rhythm ’n Blues, dem Soul-, Funk- sowie dem Rock-Jazz. Die Reverenz wird an diesem Sommernachmittag der Musik der Shoutergiganten Nina Simone, James Brown, Otis Redding beziehungsweise Aretha Franklin erwiesen. Im Monat der ersten Mondlandung vor fünfzig Jahren dürfen außerdem ‘Moon-Songs’ nicht fehlen, insbesondere die Musik, die damals der Besatzung aus den irdischen Gefilden zu gefunkt wurde.

Die neu ins Repertoire aufgenommenen Titel sollen nicht unerwähnt bleiben. Es geht um Filmmusik, um das „Mission Impossible Theme“ und die Musik zu den „Incredibles“. Diese werden, wie es sich gehört, im Originaltakt beziehungsweise -rhythmus gespielt. Nicht mehr ganz neu im Repertoire sind zwei inzwischen zu Klassikern gewordene Titel aus der James Bond Historie. Neuland ist aber das funkige „Pick up the Pieces“ von 1974, das Phil Collins zum Ohrwurm gemacht hat.

Geschichten aus oder in Jazz lassen sich natürlich auf den Instrumenten erzählen, ob im Kollektiv oder solistisch. Ganz individuell werden die „Stories“ aber, wenn sie mit der eigenen Stimme erzählt werden. Die Band schätzt sich glücklich, ihre Vokalistin begleiten zu dürfen: die Weikersheimer Jazzlady Anja Ball. Vom Dirigentenpult aus gibt in bewährter Manier mit Händen und Blicken der Mann mit der Mütze und dem unsichtbaren Taktstock in der Hand seine Zeichen: Bandleader Thomas Martin. ak

