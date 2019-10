Von Shakespeare-Drama inspiriert

Weikersheim.Das Ensemble Stage Coaching der Stuttgarter Musikschule mit Sängern, Schauspielern und Orchester ist zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim der JMD. In einer öffentlichen Generalprobe am Samstag, 2. November, um 19 Uhr im Gewehrhaus von Schloss Weikersheim präsentieren die Jugendlichen das von Shakespeare inspirierte Musical „Raduan und Julia“.

Zwei junge Menschen verlieben sich ineinander, obwohl sich die sozialen Gruppen stark unterscheiden, denen sie sich zugehörig fühlen. Sie, Julia, wächst in einer wohlhabenden Familie auf, er, Raduan, hat nur seine mittellosen Freunde, mit denen er geflüchtet ist. Die Liebe dieser beiden jungen Menschen stößt laufend an soziale Trennlinien.

Diese verlaufen zwischen dem Eigenen und Fremden, zwischen Reich und Arm, zwischen Alt und Jung und zwischen Mann und Frau. Dass das Stück in Italien spielt, soll dabei nicht darüber hinwegtäuschen, dass dies lediglich eine Schablone ist, die für jedes andere Land dieser Welt gültig ist. Die musikalische Leitung der Produktion hat Oliver Hasenzahl, Regie: Andrea Haupt und Stephan Raab. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.10.2019