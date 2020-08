Von Gästen gleich in Beschlag genommen

Neubronn.Eigentlich sollten die neuen Liegen im Freibad Neubronn schon zu Beginn der Badesaison neben dem erweiterten Spielplatz als weitere Attraktivitätssteigerung dienen. Doch wie so oft in diesen Tagen, hat Corona diesem Plan einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Ursprünglich war der Gedanke, die neuen Liegen gemeinsam mit Schülern und Jugendlichen aus Weikersheim und dem Know how der Schreinerei Haag aus Neubronn als Schulprojekt zu erstellen.

Eine Spende der Bürgerstiftung Weikersheim, der Sparkasse und der Volksbank deckte den Großteil der Kosten ab, der Rest kam aus der Vereinskasse des Fördervereins. Die Idee zu diesem Projekt hatte Carmen Kimmelmann aus dem Förderverein-Vorstand. Natürlich bequem, ökologisch und aus heimischem Holz sollen sie sein, so die Vorgabe. Schreinermeister Jochen Haag war von der Idee begeistert und hat sich mit seinem Betrieb für die Umsetzung bereiterklärt.

Den Bauplan für die Liegen hat sich Jochen Haag in den Wintermonaten überlegt und gleich einen Prototyp geschreinert. Dieser fiel zur Zufriedenheit aus und so konnten die beiden bestellten Doppelliegen in Produktion gehen. Zur Freude aller gab’s den Erstentwurf von Jochen Haag noch als Spende für den Förderverein obendrauf. Da das Schulprojekt aufgrund der Corona-Hygieneregeln nicht umzusetzen war, haben sich die Verantwortlichen des Fördervereins mit Schraubenzieher und Akkuschrauber bewaffnet und unter der fachkundigen Anleitung des Meisters die Liegen vollendet. Letzten Samstag wurden die Werke dann ins Freibad gebracht und von den Badegästen gleich in Beschlag genommen. Während der heißen Tage in der letzten Woche waren die Liegen nach Auskunft der Badeaufsicht immer belegt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.08.2020