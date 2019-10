Vom Herzensgebet zur Wortmeditation

Weikersheim.Der Evangelische Bezirksarbeitskreis Frauen (BAF) veranstaltet ab Donnerstag, 10. Oktober, jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus einen Kurs für christliche Meditation.

Verschiedene Formen

An fünf Terminen, die am 10. und 24. Oktoberm 7. und 21. November sowie am 5. Dezember immer donnerstags stattfinden, gibt es eine Einführung und Hilfestellungen für das Gebet in der Stille und den Umgang mit den Gedanken. Verschiedene Formen der Meditation – etwa die Wort- und Schriftmeditation und das so genannte Herzensgebet – werden geübt.

Auch Lieder und meditatives Tanzen sowie Körperübungen sind Elemente des Kurses. Er wird geleitet von Karin Kraft, Sozialpädagogin und Meditationsanleiterin. Mitbringen sollte man bequeme Kleidung, eine Decke oder Matte und, falls vorhanden, Meditationshocker oder -kissen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.10.2019