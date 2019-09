Vokalgruppe mit Witz und Leidenschaft

„Acapiano“ aus Bütthard singen in Laudenbach. © Veranstalter

Laudenbach.Der Männergesangverein Laudenbach hat für die Besucher des Herbst- und Weinfestes am 7. September einrn besonderen Höhepunkt anzubieten. Die a-capella Gesangsgruppe „Acapiano“ wird an diesem Abend, bei freiem Eintritt, die Weinfestbesucher, parallel zur Feststimmung in der Kelterhalle, im Julius-Echter-Keller musikalisch unterhalten.

Das Gesangsensemble „Acapiano“ aus Bütthard bietet vokale, hochkonzentrierte Leidenschaft – immer versucht, dabei präzise und unterhaltsam zu wirken. So entlockt das neunköpfige Sängerensemble mit ihrem Pianisten seinem Publikum, was es sich selbst mit jedem Ton schenkt: Pure Begeisterung.

Eine musikalische Mixtur erstreckt sich von den den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts bis zu Arrangements aus der jungen Vergangenheit. Selbstverständlich erklingt z.B. anlassbedingt auch mal das ein oder andere Weinlied. Witzige, teils ein- bzw. zweideutige Moderationen tragen mit „Augenzwinkern“ zur guten Unterhaltung bei.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.09.2019