Virtuose Gitarren mit Leidenschaft

Weikersheim.Bereits 2018 begeisterte das Duo Roland Palatzky und Matthias Waßer die Zuhörer in Weikersheim.

Nun kommt das Duo „Magic acoustic Guitars“ am Sonntag, 17. November um 16 Uhr erneut in die Stadtkirche St. Georg in Weikersheim, um das Publikum mit Virtuosität und Leidenschaft zur Musik zu begeistern. Ob hochkarätige Eigenkompositionen oder klassische Stücke, ob temporeich oder besinnlich, stets spüren die Zuhörer die pure meisterliche Spielfreude der beiden Musiker.

Perkussive Deckenarbeit

Sei elf Jahren versprühen Roland Palatzky und Matthias Waßer Harmonie zwischen Flamenco-Rhythmik mit druckvollem Barré-Akkordfundament und Multitechnik-Soli, bei denen Waßers linke Hand wie eine aufgescheuchte Spinne über die 36 Bünde seines Griffbretts krabbelt. Markantestes Stilelement der beiden Ausnahmegitarristen ist die percussive Deckenarbeit, bei der die Fingerknochen fantastisch effektiv auf die Hölzer der Edelinstrumente krachen und in eine einzigartige Klangsymbiose münden. Es wird geklopft, geschabt und gekratzt oder mit dem Violinbogen und Bottle-neck gespielt. pm

