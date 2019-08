Viel Beifall für bunte Showeinlagen

Elpersheim.Beim Sommerfest der Astrid-Lindgren-Schule in Elpersheim feierten Schüler, Lehrer, Eltern und Freunde der Bildungseinrichtung den erfolgreichen Abschluss eines weiteren Schuljahres. Im ersten Teil der Veranstaltung in der Taubertalhalle wurden diesmal nicht nur die Viertklässler, sondern auch die Lehrerin Sigrid Ehrmann-Strauß in den Ruhestand verabschiedet.

Nach einem Lied des Chors und der Begrüßung durch Schulleiterin Claudia Ranzinger stellten zunächst die Kinder der Gitarrengruppe unter der Leitung von Ulrich Beibl ihr Können vor. Sie zeigten mit Begeisterung, was sie auf der Gitarre gelernt hatten.

Im Anschluss wurde Sigrid Ehrmann-Strauß durch die Schulleiterin in den Ruhestand verabschiedet. Nach ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule Reutlingen unterrichtete sie zunächst an der Hauptschule in Weikersheim. Seit 1996 war die engagierte Lehrerin an der Astrid-Lindgren-Schule in Elpersheim tätig und unterrichtete als Klassenlehrerin die Klasse 1 und im darauffolgenden Schuljahr diese Schüler in der Klasse 2. Neben dem Unterrichten war Sigrid Ehrmann-Strauß vor allem als Koordinatorin für die Lesepaten engagiert und für den Aufbau einer schuleigenen Bücherei maßgebend. Die Mitgestaltung der Gottesdienste und der Aufnahmefeierlichkeiten für die neuen Erstklässler lagen ihr besonders am Herzen.

Die Freude, die ihr die Tätigkeit als Lehrerin gegeben habe, hätten nicht nur alle Schüler, sondern auch die Eltern, das Kollegium und die Schulleitung täglich gespürt. Alle wünschten Ehrmann-Strauß zum Abschied und für ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute.

Anschließend verabschiedete die Klassenlehrerin Jutta Eckert-Wedel die Viertklässler. Auch die Eltern und Elternvertreter sprachen lobende Worte und wünschten allen einen erfolgreichen Weg für die Zukunft. Durch ein Spalier wurden die Viertklässler aus der Halle begleitet.

Der Höhepunkt des Programms war anschließend das Musical, das auf dem Schulhof aufgeführt wurde. Unter der Regie der Klassenlehrerin Jutta Eckert-Wedel und dem Chor, der von Kristina Rahe geleitet wurde, zeigten die Viertklässler, was sie in den vergangenen Wochen einstudiert hatten. Die Bühne wurde zu einer Zirkusbühne dekoriert und alle Kinder der Schule wurden in die Handlung mit einbezogen: „Der Tag, als der Zirkus verboten werden sollte“ handelte von zwei Beamten, die alle möglichen Beweise suchten, damit der Zirkus aus dem Ort verschwindet. Die Auftritte von Elefanten, Löwen, Jongleuren, Akrobaten und sogar von zwei „echten“ Zauberern sollten die Beamten davon überzeugen, dass der Zirkus eine Bereicherung für den Ort ist. Sogar die „Polizei“ wurde zur Unterstützung geholt. Aber letztendlich gab es doch ein Happy End und der Zirkus durfte bleiben dank der Umfrage bei der Bevölkerung. Die Viertklässler spielten ihre Rollen professionell und die Showeinlagen der Kinder wurden mit großem Beifall gelobt.

Das Schulfest ging noch bis zum späten Nachmittag auf dem Schulhof weiter und die aufgestellte Hüpfburg war eine besondere Attraktion. Da dieses Jahr Elpersheim die 800-Jahr-Feier mit vielen Programmpunkten feiert, wurde das Musical nochmal am Sonntag auf der Hauptbühne in der Elpersheimer Ortsmitte aufgeführt. Auch da erhielten die Kinder lauten Beifall. als

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.07.2019