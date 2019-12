Verschuldung weiter gesunken

So viel Zufriedenheit der Einwohner wie bei der Bürgerversammlung in Tauberrettersheim dürfte es in der Region wohl sehr selten geben.

Tauberrettersheim. Nicht einmal 60 Minuten benötigte Bürgermeisterin Karin Fries für Rückblick, Ausblick und Diskussionsrunde.

Wie schon ihr Vorgänger Hermann Öchsner, ging sie zunächst auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen und Finanzen ein. Im Gegensatz zu vielen ländlichen Gemeinden nahm die Einwohnerzahl von 852 (2017) auf 866 per zum 1. Juli zu. Verringert hätten sich dagegen die Schulden – von 558 269 Euro auf 495 508 Euro. Die Pro-Kopf-Verschuldung sei auf 589 Euro zurückgegangen.

Die Steuereinnahmen und Zuweisungen würden 2019 knapp eine Million Euro betragen, darunter seien 391 400 Euro aus der Einkommenssteuer, 406 200 Euro aus der Schlüsselzuweisung und 65 600 Euro Gewerbesteuer. Die Umlagen schlagen sich bei den Ausgaben wie folgt nieder: Verwaltungsgemeinschaft 194 500 Euro (pro Einwohner 228 Euro), Grundschule 98 200 Euro (pro Schüler 2339 Euro) sowie Kindergarten 53 800 Euro.

Wie die neue Rathauschefin mitteilte, werde ab 2020 wieder am Montag ein Entlastungstag der Sozialstation in Tauberrettersheim stattfinden. Zu den geplanten Aufgaben zähle im neuen Jahr an erster Stelle die Suche eines neuen Baugebiets. Erfreulicherweise seien die Bauplätze im alten Baugebiet komplett und im neuen bis auf einen – dafür gebe es aber zwei Interessenten – verkauft.

Auch im Ortskern gebe es reges Bauen und Sanieren. Da diese Suche sehr dringend sei, liefen bereits mit dem Landratsamt Gespräche, so Fries weiter. Auch der Judenhof solle neu gestaltet werden. Das Anlegen von Urnengräbern gehöre ebenfalls dazu wie die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr und der Grundschulneubau in Röttingen.

In der Diskussionsrunde gab es viel Beifall für die Idee der Rathauschefin, dem von der Allianz Fränkischer Süden aufgestellten Mitfahrerbänkle am Ortsausgang ein optisch neues Outfit zu geben.

Die bisher rote Sitzgelegenheit bekommt zur Hälfte einen gelben/schwarzen Anstrich. Sitze der Mitfahrsuchende auf Rot, wolle er Richtung Röttingen, auf Gelb Richtung Weikersheim.

Viel Lob und Dank gab es von Fries für die örtlichen Vereine. Das Vereinsleben sei vorbildlich und trage mit den zahlreichen Festen wie Weinfest, Fasching, weiße Weinnacht oder dem kürzlich stattgefundenen Weihnachtsmarkt zu einem lebendigen Gemeindeleben bei. Ihr einzig offener Wunsch neben der Suche nach einem neuen Baugebiet sei, dass sich zahlreiche Bürger bei der Kommunalwahl als Gemeinderätin bzw. Gemeinderat zur Verfügung stellten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 21.12.2019