Versammlung zur Altstadt-Zukunft

Herr Koch, ich möchte Sie bitten, Ihre mannigfaltigen persönlichen Unterstellungen allerseits in einer ursprünglich sachlichen Auseinandersetzung sein zu lassen.

Ich bin Anwohnerin der Altstadt im Bereich um das Tor von der Schulstraße her – nicht Anwohnerin des zweifellos repräsentativen Marktplatzes – und sehe täglich die Löcher, Asphaltflecken und aufgestapelten Pflastersteine sowie die freien Parkplätze am Abend und am Wochenende.

Ich möchte eine inhaltlich wertvolle Diskussion, ob es nicht Vordringlicheres als ein Parkhaus gibt.

Ich wünsche mir – und das richtet sich an Sie, Herr Bürgermeister und an den gesamten Gemeinderat – eine Anwohnerversammlung zur Information über die Zukunft der Altstadt und eine Abwägung der Interessen der Altstadtbewohner. Um als BürgerIn mitgenommen zu werden. Mehr nicht und nicht weniger. Was kann daran verwerflich sein?

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.01.2021