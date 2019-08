Weikersheim.Vor der Sommerpause fand der Bootstag der DLRG Ortsgruppe in Kleinochsenfurt am Main statt. Zahlreiche Mitglieder – alt und jung – nahmen an der Veranstaltung teil. Am Vormittag stand die Ausbildung am Boot für die Jüngeren auf dem Programm. Dabei wurde das Fahren mit dem Boot, das Anlegen sowie der Transport von Verletzten im Boot geübt. Nach der kräftigenden Mittagspause stand natürlich ausgelassener Wasserspaß auf dem Programm. Mit mehreren Booten konnte das Wasserski- sowie das „Donutfahren“ ausprobiert werden. Bis zum späten Nachmittag war dies möglich, denn dann setzten Regen und Gewitter ein und die Veranstaltung fand ein jähes Ende. Bild: DLRG

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 28.08.2019