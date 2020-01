Vegane Jäger zu viert im Sixpack

Weikersheim.Obacht Weikersheim, Obacht Miller: Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inklusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders.

Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me , myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug – aber damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht. Obacht Miller – das neue Programm des preisgekrönten Kabarettisten.

Wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme? Eben. Lachmuskelkater in der Tauberphilharmonie. Termin ist am Freitag, 17. Januar um 19.30 Uhr in der Tauberphilharmonie Weikersheim.

Wegen der großen Nachfrage findet der Kabarettabend nicht im Wittenstein-Saal, sondern im Konzertsaal statt. Karten unter Telefon 07934 / 10223.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.01.2020