Urnengang teils in größeren Räumen

Weikersheim.Nach dem Landeswahlgesetz und der Landeswahlordnung ist die Bildung von Wahlbezirken durch die Verwaltung vorzunehmen. Es wurde von Weikersheimer Seite im Gemeinderat bekanntgegeben, dass die Abgrenzung der zehn Wahlbezirke sowie die Bildung von einem Briefwahlbezirk wie bei den Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 erfolgt.

Da die Landtagswahl unter Corona-Bedingungen stattfinden werden wird, hat die Verwaltung dies berücksichtigt. So wurden u.a. für alle Wahlhelfer Schutzmasken und für die Wahlräume Hygieneschutzwände angeschafft. Weiter werden einige Wahlräume in größere Räumlichkeiten verlegt (s.u., bisherige Wahlräume in Klammer) und die Wahlberechtigten über die Bekanntmachung bzw. Wahlbenachrichtigungen entsprechend informiert.

Im folgenden Wahlbezirk bzw. Wahlraum: Wahlbezirk I Weikersheim Innenstadt Rathaus Weikersheim – Sitzungssaal EG; Wahlbezirk II Weikersheim Außenbezirk Tauberphilharmonie – Foyer (bisher Sparkasse Tauberfranken – Schalterhalle); Wahlbezirk III Weikersheim Außenbezirk Gymnasium Weikersheim – Aula (Volksbank Vorbach-Tauber – Schalterhalle); Wahlbezirk IV Elpersheim Rathaus Elpersheim; Wahlbezirk V Honsbronn/Bronn Rathaus Honsbronn - Dorfgemeinschaftsraum (Rathaus Honsbronn – Ortschaftsverwaltung); Wahlbezirk VI Laudenbach/Haagen Zehntscheuer Laudenbach (Ortschaftsverwaltung Laudenbach); Wahlbezirk VII Neubronn/Oberndorf Rathaus Neubronn; Wahlbezirk VIII Queckbronn Ortschaftsverwaltung Queckbronn; Wahlbezirk IX Schäftersheim Bauernhalle Schäftersheim; Wahlbezirk X Nassau Dorfgemeinschaftshaus Nassau (Rathaus Nassau); Briefwahlbezirk Xl Rathaus Weikersheim – 2. OG. stv/mrz

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021