Unter den 100 Besten

Weikersheim.Das Portal für Campingurlaube, „camping.info“, hat Europas beliebteste Campingplätze ermittelt. Unter 23 000 Campingplätzen aus 44 europäischen Ländern befinden sich 64 Campinganlagen aus Deutschland in den Top 100. Damit zählen die Campingplatzbetreiber in Deutschland zu den erfolgreichsten in Europa. Sechs Campingplätze aus Baden-Württemberg befinden sich im Ranking der Top 100, einer sogar im Main-Tauber-Kreis: Auf Platz 53 rangiert „Camping Schwabenmühle“ im Weikersheimer Teilort Laudenbach. Zurzeit befindet sich die Campingbranche im Aufschwung: Im Jahr 2018 verbuchte man mit knapp 35 Millionen Übernachtungen einen neuen Rekordstand. Ein Jahreszuwachs von rund elf Prozent.

Zufriedenheit zählt

Das beliebteste Camping-Bundesland ist Bayern mit 6,2 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (5 Mio.) und Niedersachsen (4,9 Mio.).

Für den „camping.info Award“ gaben 148 864 Campingurlauber 190 824 Bewertungen ab. Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der Campingurlauber.

