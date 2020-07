Unsentimental und mitten ins Herz

Weikersheim.Eingängig, unsentimental, mitten ins Herz, das ist die Musik von „Mailänder“.

Am Samstag, 18. Juli spielt er auf der Terrasse der Tauberphilharmonie. Mailänder feiert den straighten, akustisch orientierten Song im Folk, Pop- und Punkrockgewand. Sowohl der Typ als auch seine Musik atmen eine beglückende Leichtigkeit.

Die Stimme ist kraftvoll, die Gitarre seine verlässliche – und doch vielschichtige – Begleitung. Obendrauf packt der gebürtige Weikersheimer eine Hingabe, die live eine ergreifende Energie entfacht.

Das Konzert findet am Samstag, 18. Juli , um 19.30 Uhr auf der Terrasse der Tauberphilharmonie in Weikersheim statt. Karten und Anmeldung unter www.tauberphilharmonie.de, Telefon 07934 / 102-23 oder an der Abendkasse. Für Studierende und Schüler gibt es eine Ermäßigung. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 17.07.2020