Ungebremst auf Pferde zugerast

Weikersheim.Ein Unfall am Samstag, gegen 16.55 Uhr, zwischen einem Traktor und einer Pferdekutsche hätte weitaus schlimmer ausgehen können. Eine mit fünf Personen besetzte Pferdekutsche war auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Weikersheim und Elpersheim unterwegs. Kurz vor Weikersheim auf Höhe der Eisenbahnbrücke kamen zwei Traktoren entgegen. Der erste fuhr auf das Kutschengespann zu, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Die Mitfahrer der Kutsche versuchten den Traktorfahrer mit Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Dieser fuhr jedoch ungebremst weiter auf die Kutsche zu. Die Pferde bekamen vermutlich Angst und galoppierten mit der Kutsche in eine Wiese. Erst nach einigen Metern blieben sie vor einem Maisacker stehen. Beide Traktoren setzten ihre Fahrt in Richtung Elpersheim fort. Keiner der Kutscheninsassen wurd verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Traktorenfahrern geben können. Der erste Traktor war rot mit grünem Anhänger, der mit Holz beladen war. Der zweite Traktor wurde von einem Mann mittleren Alters gefahren. Hinweise an die Polizei unter Telefon 07931 / 54990. pol

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019