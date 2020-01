Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Elpersheim.Ohne sich um die Folgen zu kümmern, verließ ein Unbekannter am Samstag nach einem Spiegelstreifer bei Elpersheim die Unfallstelle. Eine 21-Jährige war gegen 22.45 Uhr auf der Straße von Elpersheim in Richtung Bronn unterwegs, als ihr kurz nach dem Ortsausgang ein Fahrzeug entgegen kam. Der VW Polo der jungen Frau und der bislang unbekannte Pkw berührten sich im Begegnungsverkehr an den Fahreraußenspiegeln. Die Frau hielt an, der andere beteiligte Fahrer bremste jedoch nur kurz ab und entfernte sich dann. Da die Polo-Fahrerin keine Angaben zu ihrem Unfallgegner machen konnte, hofft die Polizei nun auf Zeugen. Diese sollen sich unter Telefon 07931 / 54990 melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.01.2020