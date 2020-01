Über 4000 Euro gesammelt

Laudenbach.Pünktlich zum Neujahrsbeginn wurden die Sternsinger aus den Kirchengemeinden Laudenbach und Niederstetten in einem gemeinsamen Gottesdienst ausgesendet. Unter dem Motto „Frieden! Im Libanon und weltweit.“ brachten die Kinder und Jugendlichen den Segen für Familien und das kommende Jahr in jedes Haus. 28 Ministranten der Kirchengemeinde St. Margareta Laudenbach teilten sich in vier Fußgruppen auf und machten sich auf den Weg. Auch in den Nachbardörfern Haagen und Honsbronn waren sie unterwegs. Die Sternsinger sammelten in diesen drei Tagen einen Betrag von stolzen 4020 Euro. Tatkräftig unterstützt wurden die Sternsinger wieder von Mesner Johannes Rüttler. Bild: Metzger

