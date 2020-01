Traditionsturnier mit bewährten Regeln

Weikersheim.Das Volleyball-Turnier mit langjähriger Tradition des TSV Weikersheim, findet am Samstag, 25. Januar, ab 11 Uhr in der Neuen Turnhalle in Weikersheim statt. Die Teilnahmebedingungen aus den Vorjahren haben sich bewährt und werden wie folgt beibehalten: Um den Bezug zur Stadt sicherzustellen, muss in jeder Mannschaft stets ein Weikersheimer oder eine Weikersheimerin auf dem Feld stehen. Als Weikersheimer im Sinne dieser Regel gelten alle Einwohner inklusive der Teilorte, Mitarbeiter von Weikersheimer Unternehmen und Mitglieder des TSV Weikersheim. Da das Turnier ein Mixed-Turnier ist, müssen auch stets mindestens zwei Damen auf dem Feld stehen.

Eine Anmeldung ist beim TSV unter E-Mail an die Adresse stadtmeisterschaften-weikersheim@gmx.de, erforderlich. tsv

