Traditionelle Kärwe-Tierschau

Weikersheim.Der Kleintierzuchtverein Z 6 führt an der Kärwe wieder die traditionelle Kärwe-Jungtierschau mit Bewertung durch. Ausgestellt werden verschiedene Rassen und Arten von Farbenschlägen wie Kaninchen, Hühner, Tauben sowie Wassergeflügel. Die Ausstellung findet im Vereinsheim am Uferweg statt. Die Öffnungszeiten sind Samstag, 31. August, von 9 bis 16 Uhr und Sonntag, 1. September, von 7 bis 17 Uhr. Die nächste Kleintierbörse des Kleintierzuchtvereins findet am ebenfalls am 1. September statt. Beginn ist ab 7 Uhr. Die gesetzlichen Vorgaben müssen beim Mitbringen von Tieren eingehalten werden. Die nächste Mitgliederversammlung ist am Dienstag, 3. September, um 19 Uhr im Vereinsheim. z6

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.08.2019