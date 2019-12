Tosender Applaus für ein besonderes Engagement

Weikersheim.Mit tosendem Applaus wurden die rund 180 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Weikersheim für ein gelungenes Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche Weikersheim belohnt.

Nach wochenlanger Probenarbeit mit den Musiklehrerinnen Elisabeth Walz und Edith Wolff und einem aufregenden „come and sing“-Konzert mit dem SWR-Vokalensemble wurden noch einmal alle Kräfte mobilisiert, um Eltern, Großeltern und Gästen aus Weikersheim und Umgebung ein vielfältiges, anspruchsvolles und ansprechendes Programm darbieten zu können.

Das Publikum wurde zunächst in der stimmungsvoll erleuchtenden Kirche empfangen. Die engagierten, hauseigenen Schultechniker, Jakob Edler, Julian Kistner und Jonas Hörner, hatten ein ausgefeiltes Lichtprogramm erstellt, um die Zuhörer auf das Konzert einzustimmen. Dies gelang ihnen ausgezeichnet.

Kurz nach 19 Uhr war es dann so weit und die Schüler der sechsten und zehnten Singeklassen zogen singend in die Kirche ein. Bald darauf stimmten weitere Klassen mit in den Kanon ein und brachten so die ganze Kirche gemeinsam zum Klingen.

Nachdem alle Sänger sowie die Instrumentalisten ihre Plätze eingenommen hatten, begrüßte Schulleiterin Christiane Ballas-Mahler das Publikum.

Nach weiteren Gesängen der Singeklasse 6 und des Oberstufenchores ertönte die Schulband des Gymnasiums von der Empore. Bereits gut aufeinander abgestimmt waren die Bandmitglieder auf die Singeklasse 5. Im Wechsel musizierten die beiden Gruppen und ließen so die ganze Kirche erklingen.

Eine wahre Freude waren die anschließend musizierten Christmas Carols, die bereits zuvor in der Tauberphilharmonie erklangen. Nahezu ohne Begleitung sangen alle Singeklassen und Chöre der Schule gemeinsam die zum Teil sehr anspruchsvollen und bis zu vierstimmigen englischen Weihnachtslieder. Die Begeisterung war deutlich zu spüren und wurde von tosendem Applaus belohnt.

Anschließend traten einige Schülerinnen und Schüler solistisch auf und die Singeklasse 10 präsentierte ihr selbst einstudiertes und mit viel Herzblut dargebotenes Stück sowie die eigens dafür ausgearbeitete Choreographie.

Nach einer Stunde stimmungsvoller, anspruchsvoller Instrumental- sowie glockenhell durch die Singeklassen und Chöre dargebotene Vokalmusik durfte die Gemeinde selbst mit einstimmen. Nach einer mehrstimmig durch den Oberstufenchor vorgetragenen ersten Strophe des bekannten Weihnachtsliedes „O du fröhliche“ erklangen abschließend zwei weitere, von den Singeklassen und Chören begleitete Strophen.

Mit dem minutenlangen Applaus des Publikums wurde alle Beteiligten gedankt und diese fast schon in die wohlverdienten Weihnachtsferien entlassen. gym

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019