Termine bei den Ortsverwaltungen

weikersheim.Für interessierte Bürger finden am Dienstag, 24. September, in Laudenbach und am Mittwoch, 25. September, in Schäftersheim, kostenlose stationäre Energieberatungen statt. Die Termine sind nachmittags in den Räumlichkeiten der Ortsverwaltung. Schwerpunkt der Beratungen sind die Themen Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nutzung Erneuerbarer Energien. Hier gibt das Energieberaternetzwerk des Main-Tauber-Kreises unabhängige Auskünfte zu geplanten Neubauten oder energetischen Sanierungen im Bestand. Auch bei Fragen zu Änderungen in der Heizungstechnik, zu Einsparmöglichkeiten im Haushalt und zu gesetzlichen Vorgaben sowie zu diversen Förderprogrammen von Bund und Land, stehen die Berater interessierten Bürgern in Einzelberatungen jeweils bis zu 45 Minuten kostenlos zur Verfügung.

Anmeldungen zu den Beratungen sind bei der Energieagentur Main-Tauber-Kreis unter Telefon 09341/825813. pm

