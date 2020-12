Tendenz für neues Blockheizkraftwerk

Weikersheim.Es war ein recht lebendiges Hin und Her in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Es ging um die Energieversorgung des Weikersheimer Schulcampus. Bereits Anfang Juni hatte der Generator des rund anderthalb Jahrzehnte alten Blockheizkraftwerks (BHKW) schlapp gemacht. Rund 90 000 Volllaststunden hat die Einheit auf dem Buckel.

Die Reparatur des Generators wurde als unwirtschaftlich abgelehnt, statt dessen das Weikersheimer Ingenieurbüro Metzger mit der Analyse unterschiedlicher Möglichkeiten zur Wiederaufnahme des BHKW-Betriebes beauftragt.

In der Sitzung stellte Philipp Kranz die Ergebnisse der Untersuchung vor. Drei Möglichkeiten nahm das Büro genau unter die Lupe. Dabei wurde die Beschaffung eines neuen BHKW durch die Stadt, die das 50 KW-Kraftwerk wie gehabt in Eigenregie betreiben würde, mit Wärmecontracting-Verträgen mit dem Überlandwerk Schäftersheim oder der Bioenergie Tauberhöhe verglichen. Bei beiden externen Versorgungsmöglichkeiten würden die Anbieter die Heizanlage betreiben und die Wärmeenergie an die Stadt verkaufen. Der anfallende Strombedarf müsste zugekauft werden.

Unschlagbar weit vorn lag in der Kostenbereichnung die Neubeschaffung eines kommunalen BHKW. Das Ingeneurbüro Metzger beziffert bei eigenständigem Weiterbetrieb die Kosten auf gut 124 000 Euro, da das Schulcampus-Kraftwerk nicht nur die dort benötigte Wärmeenergie, sondern auch Strom über den Campus-Eigenbadarf hinaus erzeugt. Das spart nicht nur bei den etwa 240 000 kWh über 20 Cent pro Kilowattstunden ein, sondern erwirtschaftet durch die Einspeisung ins Netz auch noch 16 Cent pro kWh, bei etwa 60 000 Einspeisungs-kWh pro Jahr immerhin eine nennenswerte Summe. Die so einzusparende Summe bezifferte Kranz auf immerhin rund 71 000 Euro pro Jahr gegenüber dem nächst günstigeren externen Angebot.

Im Vergleich von drei BHKW unterschiedlicher Hersteller lag das direkte Nachfolgemodell des vorhandenen BHKW der Firma Comuna mit Bruttokosten von 111 000 Euro um 7000 bis 9000 Euro günstiger als alternative Angebote.

Karl-Heinz Moschüring (CDU) hatte sich das Kraftwerk eigens noch angesehen und fragte fragte nach, ob nicht im Rahmen des zu erstellenden Wärmekonzepts auch ein leistungsstärkeres Modell denkbar sei, sofern Platz und Kosten das erlauben würden, sein Fraktionskollege Norbert Beck brachte aufgrund eigener Erfahrung die Ersatzbeschaffung nur des Generators ins Spiel. Das könne bei einer entsprechenden weiteren Laufzeit der restlichen Komponenten die Frist bis zur Erstellung eines Energiekonzepts verlängern, ergänzte Hans-Joachim Haas, ebenfalls CDU.

Auch Jürgen Vossler (FWV) könnte sich ein entsprechendes Vorgehen vorstellen.

Bürgermeister Klaus Kornberger hielt dagegen, dass das BHKW die Energieversorgung des gesamten Campusbereichs inklusive Hallenbad und Sportstätten sicherstelle: „Nichts für nebenher“, so der Rathauschef, der auch auf dann möglicherweise auftretende Gewährleistungsfragen hinwies. Sein Plädoyer für ein neues BHKW ergänzte er um die Selbstverpflichtung des Gemeinderats, gemeinsam mit der Bürgerschaft ein neues Energiekonzept zu entwickeln. Da wolle man sich mit örtlichen Partnern auf den Weg machen, denn „man kann nicht gegen Nachhaltigkeit sein,“ so der Bürgermeister.

Unklar blieb in der Sitzung auch, welchen Einfluss eine Entscheidung auf Fördermöglichkeiten hat. Anja Lotz (SPD/UB) forderte entsprechend, keine Entscheidung zu treffen: „Es sind zu viele Fragen nicht beantwortet.“ Dieser Einschätzung schloss sich dann auch Kornberger an, auch wenn er zusammenfassend eine Tendenz zur Beschaffung eines neuen BHKW festhielt und zusätzlich erneut auf die Beachtung des Nachhaltigkeitsgrundsatzes verwies.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 10.12.2020