Technisch wieder auf neuestem Stand

Weikersheim.Die vom Gemeinderat beschlossenen Sanierungs- und Reparaturarbeiten im Hallenbad Weikersheimer wurden fertiggestellt – die Eröffnung muss Corona-bedingt verschoben werden.

Die finanziellen Mittel für diese dringende Maßnahme waren im Haushaltsplan für das Jahr 2020 eingestellt; die Eröffnung und Inbetriebnahme des Schwimmbads war bereits für den Vormonat vorgesehen.

„Aufgrund der staatlichen Verordnungen hinsichtlich der Corona-Pandemie können wir das Hallenbad noch immer nicht eröffnen und müssen die Gäste um Geduld und Verständnis bitten“, so Bürgermeister Klaus Kornberger in einer Pressemitteilung. Ab wann eine Wiedereröffnung möglich ist, kann derzeit nicht verbindlich angekündigt werden.

Es war höchste Zeit, die Technik auf neuen Stand zu bringen, um die Wasserqualität als auch die damit verbundene Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten.

Defekte Fliesen erneuert

Erforderlich war beispielsweise der Austausch der Wasseraufbereitungs- und Filtertechnik, die die Wasserqualität sicherstellt. Die Filteranlage mit der eingebauten Mess- und Regeltechnik bildet nun das Herzstück im sanierten Hallenbad. Nicht zuletzt soll natürlich auch Energie eingespart werden.

Zu den weiteren Sanierungsarbeiten zählt etwa der Einbau eines Klimagerätes im Personal- und Sanitätsraum. Damit geht eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen einher. Des Weiteren wurden auch die defekten Fliesen im Schwimmbecken ausgetauscht und der gesamte Beckenkörper neu verfugt.

Die Sommer- als auch Corona-Zwangspause wurde genutzt um all das zu bewerkstelligen. Dankenswerterweise haben auch die Mitarbeiter des Hallenbads sich eingebracht und in viel Eigenleistung geholfen. Auch standen sie den jeweiligen Handwerkern zur Seite und haben dort mit angepackt, wo Hilfe gebraucht werden konnte. Für das Engagement, so der Bürgermeister Klaus Kornberger, sei er sehr dankbar.

Die Investitionen für die Maßnahmen belaufen sich auf rund 200 000 Euro. Die Sanierung wird vom Land Baden-Württemberg begleitet. stv

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 16.12.2020