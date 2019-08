Weikersheim.Einen starken Zulauf an neuen Mitgliedern verzeichnet der junge Verein „Freundeskreis TauberPhilharmonie“ nach wie vor seit seinem Bestehen. So verkündete der Vorsitzende des Freundeskreises, Leonhard Sackmann, zu Beginn des ausverkauften Konzerts „ A Tribute To Benny Goodman“ die neueste Bestmarke von 300 Mitgliedern und das Ehepaar Dr. Martin und Jessica Wehr wurde als jüngste Mitglieder in der Freundeskreisfamilie willkommen heißen. Intendant Johannes Mnich unterstrich die Bedeutung des Freundeskreises als unterstützendes und tatkräftiges Netzwerk von Mitwirkenden, gemeinsam die Ausstrahlung von Musik und Kultur in die Bürgerschaft und Region zu tragen. Ein Sommerstrauß und eine Flasche Wein wurden unter dem Beifall der Besucher an Familie Wehr überreicht. Viele Gäste waren vom Service und von der Willkommenskultur des Teams der TauberPhilharmonie und des Freundeskreises begeistert und erlebten mit dem weltberühmten Julian Bliss Septet aus England im Anschluss einen grandiosen Konzertabend des Swings in Weikersheim.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019