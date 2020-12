Symbolische Scheckübergabe an vier Vereine im Rathaus

Weikersheim.Der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Hans-Martin Pösch, hatte vier Vereinsvertreter in das Rathaus von Weikersheim aufgerufen, um ihnen gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Kurt Kröttinger für ihre eingereichten Projekte einen symbolischen Scheck zu überreichen.

Wie jedes Jahr, werden Projekte durch die Bürgerstiftung gefördert, nachdem das fünfköpfige Gremium der Bürgerstiftung die Einreichungen dahingehend geprüft hatte, ob die Voraussetzungen für eine Förderung gegeben sind.

Kein Glas Sekt

Trotz der nach wie vor anhaltenden mageren Zinssituation freute sich der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Hans-Martin Pösch, dass wieder eine gewisse Summe ausgeschüttet worden sei. Er bedauerte es aber, dass die Kontaktbeschränkungen und Verordnungen der Corona-Pandemie es nicht ermöglichten, mehrere Vereinsvertreter dabei zu haben und auch mit keinem Glas Sekt auf die jeweilige Projektförderung angestoßen werden durfte.

Gleichwohl freuen sich in diesem Jahr vier Vereine und Institutionen auf finanzielle Unterstützung durch die Bürgerstiftung Weikersheim. So erhält der Verein RC Nassauer Bikerider für die Anschaffung von sicherheitsrelevantem Zubehör einen Zuschuss in Höhe von 350 Euro. Dazu gehören unter anderen der Kauf von Helmleuchten, reflektierende Rückstrahler und Westen als auch leuchtende einheitliche Vereinsshirts.

Die Zukunftswerkstatt Laudenbach kann mit 400 Euro Förderung für Infotafeln entlang des Ebertsbronner Baches innerhalb des Ortskerns von Laudenbach rechnen. Auf diesen Tafeln, der so genannten „Bachgalerie“, soll Wissenswertes über Laudenbach dokumentiert werden.

Die Eisenbahnfreunde Weikersheim erhalten für den Nachbau der ehemaligen Gaubahn, Abschnitt eins, einen Zuschuss in Höhe von 400 Euro. „Ein sehr anspruchsvolles Projekt“, konstatierte Hans-Martin Pösch.

Die Schützengilde Laudenbach 1970 bekommt 650 Euro für die Sanierung der Bogenanlage. Hier sollen zwei neue Bogenscheiben und Bögen angeschafft werden, damit vor allem auch die Jugendförderung fortgeführt werden kann.

Alle bedankten sich bei der Bürgerstiftung Weikersheim für die finanzielle Unterstützung ihrer jeweiligen Projekte. Dies sei ein willkommenes vorweihnachtliches Geschenk, über das man sich wirklich sehr freue.

Gefördert werden Projekte aus den Bereichen Soziales, Bildung, Erziehung, Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Natur- und Umweltschutz sowie Sport.

Im kommenden Jahr 2021 gibt es laut Mitteilung wieder die Chance, eine Projektförderung zu beantragen.

Der Antrag ist auf der Homepage der Bürgerstiftung Weikersheim herunter zu laden (www.buergerstiftung-weikersheim.de). pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020