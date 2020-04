Süddeutschlands erste Dekanin

Weikersheim.Im Alter von 89 Jahren ist Dekanin i.R. Marianne Koch am Montag verstorben. Als erste Dekanin in Süddeutschland leitete sie von 1984 bis 1995 den evangelischen Kirchenbezirk Weikersheim. Koch setzte sich damals gegen zwei männliche Mitbewerber durch – zu dieser Zeit etwas komplett Neues für die traditionsgeprägte württembergische Landeskirche.

Sie war hochgeschätzt in der Kirchengemeinde und im Bezirk. Doch sie verstand es auch, sich zu behaupten und ihre Qualitäten zu nutzen. Ausgeprägt waren die für ihr Amt unentbehrlichen organisatorischen Fähigkeiten und die Kunst der Menschenführung. Bei den Pfarrern war sie hoch geschätzt – Marianne Koch war zwar als Chefin nicht stets bequem, aber auf ihr Wort konnte man sich verlassen und sie stand auch in schwierigen Situationen hinter ihren Leuten.

Ihr freundliches Wesen verschaffte ihr Anerkennung bei den Gemeindemitgliedern und Gesprächspartnern. Wichtig war Marianne Koch die ökumenische Zusammenarbeit und sie knüpfte schnell Kontakte zu den katholischen Pfarrern und Gemeinden. In Weikersheim erwuchs aus dem ökumenischen Abendgebet 1987 der „Ökumenische Donnerstagstreff“.

Gründungsmitglied war Marianne Koch beim Verein „Vorbachmühle“ und sie unterstützte dessen Arbeit als weltweites Begegnungszentrum in Weikersheim. Neue Akzente gesetzt hat Marianne Koch an vielen Stellen. Ausgebildet für das Lehramt an Volksschulen wurde die gebürtige Uracherin 1952 als erste Frau als Lehrerin an die Einklassenschule in Steingebronn bei Münsingen geschickt. Vier Jahre später übernahm sie die Leitung der Evangelischen Haushaltsschule Lindau-Schachen. Mit guten Ideen und ihrem Temperament setzte sie sich dort durch.

1968 in Pfarrdienst aufgestiegen

Im Jahr 1968 durfte sie in den Pfarrdienst aufsteigen, bei einem halbjährigen Studium in Birmingham ökumenische Erfahrungen sammeln und dann im Ökumenereferat des Stuttgarter Oberkirchenrats arbeiten. Sie wurde erste Geschäftsführerin der neu gegründeten „Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“ in Baden-Württemberg. 1975 wurde Marianne Koch Geschäftsführerin der Württembergischen Bibelgesellschaft. 1984 studierte sie in Basel ein Semester Theologie. Dann erreichte sie das Angebot, sich auf die Dekansstelle in Weikersheim zu bewerben. Ihren Ruhestand verbrachte Marianne Koch in Münsingen.

Ihren Weikersheimern hinterließ sie das Vermächtnis, an der Hand Jesu könne man „neue Horizonte und Perspektiven entdecken, die die Zukunft heller und freundlicher erscheinen lassen“. In ihrer Abschiedspredigt wies sie so darauf hin, dass gute Werbung und tolle Angebote nicht ausreichten, um das Gesicht der Kirche zu verändern. Nur Jesus könne auch „aus unserer alt und brüchig gewordenen Volkskirche etwas Neues wachsen lassen“. Der Dienst von Dekanin Marianne Koch im nördlichsten Bezirk der württembergischen Landeskirche sei ein „wahrhaft kirchengeschichtliches Ereignis“ gewesen, betonte Prälat Hans Kümmel bei ihrer Verabschiedung. Die Anerkennung des Dienstes einer Frau an leitender Stelle in der Kirche habe sie sich noch erkämpfen müssen. Damit sei sie dann, so der Heilbronner Regionalbischof, anderen Frauen ein Vorbild geworden. peka

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020