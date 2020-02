Streicher-Duo mit Humor

Weikersheim.Ein paar Mal war er im club w 71 zu erleben: der Cellist und Performancekünstler Tristan Honsinger. Beim Gespräch darüber, mit wem er denn das nächste Mal wiederkommen möchte, gab es für ihn nur einen: Bassist Joel Grip. Nun ist es soweit: am Sonntag, 9. Februar, 19 um Uhr kommen die beiden zu einem ihrer ganz speziellen Konzerte als „Chaise et Chaiselongue“.

Mit Joel Grip teilt Tristan Honsinger einen schrägen Humor und eine Leidenschaft für improvisierte Texte und Gesänge.

Von Chaise et Chaiselongue ist somit nicht nur ein Konzert mit schöner, nicht alltäglicher Musik auf den tiefen Streichinstrumenten zu erwarten, sondern nichts weniger als eine dadaistisch anmutende Musiktheater-Performance. Das mag sich schwer nach anstrengender Kunst anhören, ist aber von einer erfrischenden Leichtigkeit und ganz und gar unprätentiös. Tristan Honsinger gehört zu den prägenden Persönlichkeiten der Free-Jazz- und Improv-Szene. Gespielt hat er mit so ziemlich allen, die Rang und Namen haben, so mit Cecil Taylor und Derek Bailey.

Bassist Joel Grip macht Musik, in der Elemente des Jazz, zeitgenössischer und experimenteller Musik mit Text und Bewegung gemischt werden. Er spielt aktuell mit Pat Thomas, Sven-Ake Johanssen – und eben Tristan Honsinger. Chaise et Chaiselongue: ein Konzert, von dem man viel Spaß erwarten darf bei alles anderer als seichter Musik. pm

